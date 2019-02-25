В Чувашии завели дело на водителя, намеренно наехавшего на стаю собак

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Чувашии за жестокое обращение с животными.

В конце прошлой недели в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как автомобиль ВАЗ-21124 врезается в стаю собак, при этом водитель комментирует свои действия. Как выяснилось дело происходило в городе Цивильск. Мужчина якобы мстил животным за то, что те напугали его жену.

Ролик позже пропал с его страницы "ВКонтакте", однако зоозащитники успели распространить его по другим группам. Видео вызвало широкий резонанс и заинтересовало правоохранительные органы.

Полиция оперативно установила личность водителя. Им оказался 33-летний местный житель. В отделении он признался в содеянном и заявил, что таким образом боролся с распространением бездомных животных.

На мужчину завели дело по части 2 статьи 245 УК РФ - "жестокое обращение с животными". Минимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей либо удержание дохода осужденного на срок от одного года до двух лет.