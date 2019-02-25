В Перми неизвестный попытался застрелить депутата Заксобрания

Неизвестный мужчина вчера вечером произвел два выстрела из дробовика в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края.

По факту нападения Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время на месте преступления работают следователи-криминалисты, проводится дополнительный осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели.

По словам потерпевшего, от смерти его спасло то обстоятельство, что он споткнулся и упал. При этом капюшон его куртки якобы был изрешечен дробью от второго выстрела.