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25.02.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми неизвестный попытался застрелить депутата Заксобрания

Текст: Алексей Трапезников

Неизвестный мужчина вчера вечером произвел два выстрела из дробовика в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края.

По факту смертельного ДТП в центре Петербурга возбуждено дело

По факту нападения Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время на месте преступления работают следователи-криминалисты, проводится дополнительный осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели.

По словам потерпевшего, от смерти его спасло то обстоятельство, что он споткнулся и упал. При этом капюшон его куртки якобы был изрешечен дробью от второго выстрела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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