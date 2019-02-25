Житель Прикамья получил 15 лет колонии за стрельбу по полицейским

Пермский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей признал виновным 47-летнего жителя Березовского района в посягательстве на жизнь сотрудников полиции.

Как пояснили в региональной прокуратуре, было установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем без водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ДПС. Во дворе своего дома он вооружился пневматической винтовкой и стал стрелять в полицейских на поражение. Судебно-психиатрической экспертизой обвиняемый был признан вменяемым.

Приговором суда виновный осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.