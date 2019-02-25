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25.02.2019 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Новосибирске не увидел экстремизма в картине Васи Ложкина

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Октябрьский суд Новосибирска, повторно рассмотрев дело признании экстремистской картины Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказал прокурору в исковых требованиях.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как сообщала "РГ", ранее Октябрьский суд усмотрел признаки экстремизма в произведении художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Однако на защиту картины встал Совет по правам человека при президенте РФ. Специалисты отметили, что суд не учел подчеркнуто лубочный характер картины, которая не пропагандирует, а напротив, высмеивает национализм и ксенофобию.

В августе прошлого года Новосибирский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Сегодня, как сообщили ТАСС в суде, прокурору было отказано в требованиях.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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