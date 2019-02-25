Суд в Новосибирске не увидел экстремизма в картине Васи Ложкина

Октябрьский суд Новосибирска, повторно рассмотрев дело признании экстремистской картины Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказал прокурору в исковых требованиях.

Как сообщала "РГ", ранее Октябрьский суд усмотрел признаки экстремизма в произведении художника Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин. Однако на защиту картины встал Совет по правам человека при президенте РФ. Специалисты отметили, что суд не учел подчеркнуто лубочный характер картины, которая не пропагандирует, а напротив, высмеивает национализм и ксенофобию.

В августе прошлого года Новосибирский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Сегодня, как сообщили ТАСС в суде, прокурору было отказано в требованиях.