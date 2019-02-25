В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за угольной пыли

Уголовное дело по факту загрязнения атмосферы возбуждено в Кемеровской области по заявлению жительницы города Киселевска.

Женщина пожаловалась в полицию на большое количество угольной пыли, выпавшей в городе. Полицейские организовали доследственную проверку. Предприятие, которое стало источником загрязнения, предварительно установлено. Кроме того, лабораторные исследования, проведенные специалистами областного центра гигиены и эпидемиологии, показали, что в Киселевске более чем в два раза превышены предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"), которая, в частности, предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до трех месяцев, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Между тем на прошлой неделе Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор, обратившись с в Киселевский городской суд, потребовал обязать работающую в городе обогатительную фабрику "Черкасовская" приостановить эксплуатацию источников негативного воздействия на атмосферный воздух. Прокурорская проверка выявила, что предприятие, занимающееся приемом и отгрузкой угля, систематически загрязняет атмосферный воздух вредными веществами, превышая установленные нормативы предельно допустимых выбросов пыли. Так, в прошлом году эти нормативы были превышены в семь раз. Все это в итоге негативно влияет на здоровье горожан.

- Прокурор потребовал устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, оборудовать на предприятии системы аспирации, вентиляции, использовать эффективные средства пылеподавления, обеспечить соответствие выбросов вредных веществ установленным для предприятия нормативов, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати

В Кузбассе по инициативе руководства полицейского главка созданы три постоянно действующие специализированные рабочие группы в составе специалистов управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по применению административного законодательства, следственных органов, дознания и других служб. Их задачи: мониторинг ситуации, профилактика, раскрытие и расследование экологических преступлений и правонарушений.