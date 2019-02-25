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25.02.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске запертый в частном доме ребенок погиб при пожаре

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: СУ СКР по Новосибирской области Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В одном из частных домов Заельцовского района Новосибирска при пожаре погиб четырехлетний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, он был заперт в доме снаружи, и шансов спастись у него не было.

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Сигнал о бедствии поступил на пульт пожарной охраны слишком поздно. Несмотря на то что подъездные пути к дому фактически отсутствуют, первый расчет прибыл на место уже через шесть минут. Но спасти жизнь ребенка не удалось. По данным МЧС, дверь дома была заперта на щеколду снаружи.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области начали проверку по факту трагедии, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте трагедии работают дознаватели и психологи ведомства. В тушении огня принимало участие двадцать человек и пять единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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