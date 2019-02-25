Новости

Москалькова попросила Грецию экстрадировать арестованного россиянина 17:35
В Москве мужчина избил директора школы 17:21
СМИ сообщают о смерти бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко 17:13
Cтрелковый тренажер с учетом опыта компьютерных игр разработали в РФ 17:11
Биатлонистка из Беларуси пробежала на лыжах в Карелии 50 километров 17:09
Новый седан Hyundai Sonata обойдется без рычага коробки передач 17:00
Минск инициирует раунд дискуссий в ООН по чернобыльской проблематике 16:59
Вышел первый тизер "Темных начал" Филипа Пулмана с Джеймсом МакЭвоем 16:59
Для спасения котенка в Петербурге разобрали обшивку дома 16:57
В Петербурге достроили учебный театр танца Бориса Эйфмана 16:50
Лукашенко поручил подготовить проект закона об амнистии 16:49
Жена артиста Георгия Штиля рассказала о его самочувствии 16:47
Трейлер: обновленная знаменитая сцена в новой версии "Короля льва" 16:44
Медведев встретился с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций 16:37
Гендиректором "Госфильмофонда" назначен Николай Малаков 16:35
Умер актер из "Секретных материалов" и "Стартрека" Морган Вудворд 16:34
В Приангарье школьницу в наушниках насмерть сбил поезд 16:30
Тизер: HBO показал новую "Игру престолов" и другие свои проекты 16:27
Лукашенко отмечает позитивную динамику в отношениях с Кыргызстаном 16:24
Умерла 78-летняя артистка-трансгендер Джеки Шейн 16:16
Археолог объяснил, как Великую пирамиду построили с такой точностью 16:16
Челябинцу дали девять лет за убийство шумного соседа 16:14
Фото: жена Башарова показала, как приходит в себя после скандала 16:07
Российские автомобилисты ежедневно проводят в пробках более 1 часа 16:04
Фото: дочь рассказала о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
25.02.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье школьницу в наушниках насмерть сбил поезд

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)

Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту смерти 14-летней девочки, попавшей под колеса товарного состава в Усолье-Сибирском в Иркутской области.

По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте - не по виадуку, а под ним.

На Алтае товарный поезд врезался в пожарный автомобиль

Из-за наушников она не услышала ни шума приближающегося поезда, ни сигналов, которые, заметив ее, подавал машинист. Несчастный случай предотвратить не удалось.

Как утверждают местные жители, напротив школы, где произошла трагедия, и дети, и взрослые периодически "перебегают пути", хотя виадук расположен всего в нескольких метрах. "Так быстрее", - объясняют они свое поведение.

К слову, несколько лет назад в этом же месте под поезд попал мальчик - он получил травмы, но, к счастью, остался жив.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества
Водительское удостоверение станет электронным
СМИ сообщают о смерти бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко
Фото: в Одессу пришел эсминец США
Два заместителя Алексея Миллера покинули "Газпром"