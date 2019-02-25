В Приангарье школьницу в наушниках насмерть сбил поезд

Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту смерти 14-летней девочки, попавшей под колеса товарного состава в Усолье-Сибирском в Иркутской области.

По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте - не по виадуку, а под ним.

Из-за наушников она не услышала ни шума приближающегося поезда, ни сигналов, которые, заметив ее, подавал машинист. Несчастный случай предотвратить не удалось.

Как утверждают местные жители, напротив школы, где произошла трагедия, и дети, и взрослые периодически "перебегают пути", хотя виадук расположен всего в нескольких метрах. "Так быстрее", - объясняют они свое поведение.

К слову, несколько лет назад в этом же месте под поезд попал мальчик - он получил травмы, но, к счастью, остался жив.