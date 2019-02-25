В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел из-за замечания, которое пешеход сделал автолюбителю. Водитель обиделся, вышел из машины, выстрелил в пешехода, а потом сел за руль и уехал. Пострадавший обратился в полицию.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность злоумышленника.