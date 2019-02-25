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25.02.2019 11:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге народный артист РФ Георгий Штиль попал в больницу

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В Северной столице экстренно госпитализировали Георгия Штиля - народный артист России, актер БДТ имени Товстоногова почувствовал себя плохо прямо перед спектаклем "Операция "Развод", в котором в субботу, 23 февраля, должен быть сыграть одну из ролей. Причиной случившегося стали проблемы с сердцем.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Сейчас Георгий Штиль все еще находится в одной из петербургских больниц, однако, по его собственным словам, уже чувствует себя хорошо.

- Я немного перетрудился... и сердечко забилось чуть-чуть, - рассказал ТАСС о причинах госпитализации 86-летний актер.

Перед началом спектакля зрителям сообщили о его состоянии, а несколько сцен, в которых артист должен был появиться, из постановки убрали. Сам спектакль посвятили Георгию Штилю.

Актер служит в труппе БДТ имени Товстоногова с 1961 года. Только на сцене этого театра он исполнил свыше пятидесяти ролей. Зрителям он также известен по многочисленным кинолентам, среди которых "Достояние республики", "Будьте моим мужем", "Остров сокровищ", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Империя под ударом", "Мастер и Маргарита".

Культура Театр Драматический театр Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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