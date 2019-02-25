На Кубани похитили выделенные на рекламу местных курортов 35 млн

Октябрьский районный суд Краснодара осудил троих - чиновника и двух предпринимателей - за похищение бюджетных денег. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ РФ, это были средства, выделенные на краевую целевую программу "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017 годы".

- В 2012-2013 годах минкурортов Кубани заключало госконтракты по информационному продвижению местных курортов на маршрутных такси на территории Москвы и Московской области на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве. - Однако реклама не размещалась.

В ходе следствия выяснилось, что в хищении принимали участие сотрудник профильного министерства, а также два директора компаний, на машинах которых и должны были размещаться рекламные баннеры. В итоге участники преступной схемы осуждены на срок от одного года и десяти месяцев до двух с половиной лет лишения свободы.