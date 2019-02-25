Под Астраханью прооперировали раненого полицейского

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение в селе Бахтемир Астраханской области, находится в коме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ Андрея Хегая. Пациента прооперировали, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Накануне в полицию позвонили жители села, заметившие подозрительного гражданина, который ходил по улице с ружьем. На требование сотрудника правоохранительных органов сдать оружие тот ответил огнем. Полицейский получил ранения в голову и грудь.

Преступника ликвидировал подоспевший на выручку военнослужащий Росгвардии.

Личность нападавшего установлена: это местный житель 1977 года рождения. Мотивы его действий устанавливаются.