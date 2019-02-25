Новости

Санкт-Петербургский городской суд освободил экс-борца Дацика 14:30
Ольга Кривонос стала заместителем главы аппарата правительства 14:27
На ВДНХ нашли неизвестную ранее картину известного художника 14:17
На Кубани похитили выделенные на рекламу местных курортов 35 млн 14:11
Суд в Новосибирске не увидел экстремизма в картине Васи Ложкина 14:09
Универсал Skoda Оctavia нового поколения впервые попался фотошпионам 14:07
В Твери обнаружен склад поддельных сигарет 14:01
Обвиняемый в обрушении дома в Ижевске ранее пытался изготовить бомбу 13:57
Авианосец США выбыл из строя на два года 13:52
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково 13:42
Страны Ближнего Востока заинтересовались морским "Панцирем-МЕ" 13:41
Ученые назвали новую опасность соли 13:41
Ради поездки на курорт житель Мурманска вернул 70-миллионный долг 13:40
Эксперт: Мы видим большую "заточенность" образования на ЕГЭ 13:39
В Италии могут лишить прав водителей за разговор по телефону за рулем 13:39
США вернут Киргизии активы, похищенные окружением бывшего президента 13:37
Названы 10 самых популярных автомобилей в России 13:37
На Украине по подозрению в госизмене задержан бывший глава Генштаба ВСУ 13:32
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" отстрелялся в Черном море 13:20
В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях "Цирконов" в США 13:18
Около 1000 московских пар решили приурочить свою свадьбу к 8 марта 13:14
Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР 13:13
Петербуржец выставил на продажу коллекцию из 17 тысяч пробок 13:12
В Волгограде возбудили дело из-за хищения денег на ремонт памятника 13:04
Путин получит доклад о письме по Калви 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
25.02.2019 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде возбудили дело из-за хищения денег на ремонт памятника

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по хищению средств федерального бюджета, выделенных на реставрацию памятника бойцам дивизии генерала Людникова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дачников в Подмосковье за год обворовали более 1,7 тыс. раз

Подрядная организация более чем на два миллиона рублей завысила стоимость ремонта на объекте культурного наследия федерального значения "Место, где в 1942 - 1943 годах находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Людникова Ивана Ильича".

При этом целый ряд предусмотренных сметой работ фактически не выполнен. Хотя более 4,5 миллионов рублей подрядчик получил.

Уголовное дело завели по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Памятник находится в поселке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района Волгограда. Здесь во время Сталинградской битвы 138-я стрелковая дивизия генерала Людникова сражалась фактически в окружении. С трех сторон были силы противника, а за спиной протекала Волга. Поэтому участок размером 700 на 400 метров, который удерживали стрелки, прозвали "Островом Людникова".

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Фото: в Одессу пришел эсминец США
Правительство Испании осудило сценарий военной интервенции в Венесуэлу
Диппредставители Колумбии пешком ушли из Венесуэлы
Перьевую ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции
Telegraph: Военные НАТО делятся в соцсетях секретной информацией