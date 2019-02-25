В Волгограде возбудили дело из-за хищения денег на ремонт памятника

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по хищению средств федерального бюджета, выделенных на реставрацию памятника бойцам дивизии генерала Людникова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подрядная организация более чем на два миллиона рублей завысила стоимость ремонта на объекте культурного наследия федерального значения "Место, где в 1942 - 1943 годах находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Людникова Ивана Ильича".

При этом целый ряд предусмотренных сметой работ фактически не выполнен. Хотя более 4,5 миллионов рублей подрядчик получил.

Уголовное дело завели по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Памятник находится в поселке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района Волгограда. Здесь во время Сталинградской битвы 138-я стрелковая дивизия генерала Людникова сражалась фактически в окружении. С трех сторон были силы противника, а за спиной протекала Волга. Поэтому участок размером 700 на 400 метров, который удерживали стрелки, прозвали "Островом Людникова".