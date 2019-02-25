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25.02.2019 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: На Дону спасли провалившуюся под лед косулю

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники региональной службы спасения вызволили косулю, которая на реке Дон провалилась под лед.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
На Урале пожарные спасли сову от смерти

- Животное выбежало на лед, частично сковавший Дон, провалилось в полынью и выбраться не могло. Спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения при помощи спецтехники смогли подобраться к тонувшей косуле, вытащили животное и доставили в подразделение, - рассказал "РГ" заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Для спасения животного потребовались слаженные усилия четверых человек. Так как помощь пришла быстро, то переохлаждения животного не произошло.

Убедившись, что косуля не пострадала спасатели, выпустили животное в лес.

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