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25.02.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинцу дали девять лет за убийство шумного соседа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинский областной суд оставил в силе приговор 49-летнему челябинцу, который нанес смертельную травму своему соседу из квартиры этажом выше. Находившемуся в состоянии опьянения мужчине помешал доносившийся из нее шум, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

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- Инцидент произошел в марте прошлого года в одном из многоэтажных домов Ленинского района Челябинска, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Суд установил, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вечером поднялся к соседу, из квартиры которого доносился шум, и в ходе выяснения отношений ударил его стержнем ключа в глаз. От полученной травмы потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Действия челябинца были квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

Суд первой инстанции отмерил обвиняемому девять лет лишения свободы, однако защита попросила переквалифицировать его дело по более мягкой статье и снизить наказание.

Вышестоящая судебная инстанция с учетом позиции прокуратуры апелляционную жалобу отклонила, отметили в надзорном ведомстве.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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