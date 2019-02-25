В югорском поселке застрелили бизнесмена

В отрезанном от "большой земли" поселке Ванзеват Белоярского района Югры застрелили местного предпринимателя. "По факту убийства возбуждено уголовное дело", - передает Следственный комитет автономного округа.

По данным ведомства, труп 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением живота был найден 24 февраля в доме на улице Набережная. Ведется расследование.

Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что погибший бизнесмен владел хозяйством и ранее несколько раз становился героем публикаций в региональных СМИ в связи с тяжелыми условиями труда на его предприятии