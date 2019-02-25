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25.02.2019 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зауралец потребовал компенсацию за лечение от несуществующего рака

Текст: Екатерина Призова

Житель Шадринска Николай Горецкий, который из-за неверно поставленного диагноза стал инвалидом, требует три миллиона рублей компенсации.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По словам зауральца, шесть лет назад у него диагностировали пневмонию, а позднее - еще и онкологическое заболевание, причем - в четвертой стадии. Он прошел пять курсов химиотерапии, и только в 2016 году выяснилось: диагноз был ошибочный.

"Меня сделали инвалидом. Ноги отказали, поясница, позвоночник, и два с половиной года я пролежал, и питался через трубочку", - говорит пострадавший в эфире телеканала ОТР.

Мужчина добился, чтобы диагноз перепроверили и в шадринской больнице, и в курганской онкологической клинике, а затем в травматологическом центре имени Илизарова.

Горецкому сделали две операции, после которых он смог ходить. За все страдания мужчина требует через суд три миллиона компенсации.

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