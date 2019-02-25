В Литве задержали гражданина РФ с 133 килограммами гашиша

Гражданин РФ, чье имя и возраст не сообщаются, был задержан в литовском Кибартае с крупной партией гашиша, содержащей 200 упаковок общим весом в 133 килограмма. Об этом сообщает Таможенная служба этой страны.

По решению суда он был арестован на два месяца. Россиянину может грозить до 15 лет тюрьмы.

Местным таможенникам россиянин рассказал, что возвращается с горнолыжного курорта Закопане на границе Польши и Литвы. Однако в ходе предварительного досмотра у него не было обнаружено каких-либо горнолыжных принадлежностей.

Машина подверглась сканированию, и вскоре было выявлено, что в машине наркокурьера находится большая партия наркотиков приблизительной стоимостью в миллион 330 тыс. евро.

Наркокурьеры часто используют прибалтийские страны для транзита наркотиков в Европу из Азии.

В сентябре прошлого года на пограничном пункте в Гребнево 27-летний россиянин 1991 года рождения пытался ввести в Латвию на своей иномарке 145 килограммов гашиша стоимостью около двух миллионов евро.

Ранее в понедельник главный новостной канал Латвии Delfi обнародовал информацию о том, что МВД страны "выступает за адекватный порядок оборота содержащих марихуану медикаментов", но не поддерживает курение "каннабиса" якобы в медицинских целях.