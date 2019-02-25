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25.02.2019 19:13
Рубрика: Происшествия

Звонок Александру Ивановичу

В Следственном комитете РФ заработала телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
Важная новость пришла из Следственного комитета РФ. Там начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сделали такую линию по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина после Послания президента Федеральному Собранию. На организацию "горячей линии" в следственном ведомстве потребовалось всего несколько дней. А потребность в том, чтобы в случае чего позвонить "куда надо", действительно большая. Теперь каждый чиновник в любом, даже самом отдаленном конце страны сто раз подумает, стоит ли "кошмарить" бизнес и не выйдет ли его незаконная активность себе дороже.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Оперативная проверка звонков в СК может реально помочь коммерсантам до того, как начнутся "наезды", "маски-шоу", арест имущества и долгие месяцы расследования, которое часто заканчивается ничем. За время, пока коммерсантами "занимаются", бизнес легко или переходит в "добрые" руки аффилированных с чиновниками коммерсантов, либо умирает.

Телефон, по которому предлагается звонить представителям от самого мелкого до большого и серьезного бизнеса, работает круглосуточно. Звонки принимаются по телефону: 8(495)986-78-18. Звонить можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45. Время - московское.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, по этому номеру не только выслушают, но и, как обещают, экстренно отреагируют. "Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК для оперативного рассмотрения и реагирования", - заверили в СКР. Кроме звонков, по номеру можно узнать, как записаться на прием к председателю СК, если есть вопросы по расследованию дел на коммерсантов.

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