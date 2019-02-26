Адвокат заявил о наличии средств для залога за братьев Кокориных

Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, младшему брату Александра Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что защита имеет средства для залога за обоих братьев.

Ранее на заседаниях суда уже поднимался вопрос о залоге - сообщалось, что мать спортсменов готова отдать 10,4 миллиона рублей. При этом речь шла о залоге только за Александра. Касательно же Кирилла речь шла об изменении меры пресечения на домашний арест.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы в октябре после драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. С того момента им дважды продлевался срок пребывания под стражей на два месяца. Сегодня суд рассматривает апелляцию на решение, принятое на последнем заседании, состоявшемся 6 февраля, согласно которому, обвиняемые должны оставаться под стражей как минимум до 8 апреля.