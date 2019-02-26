Должники больше не смогут выезжать за границу через Беларусь

Весной МВД России и Беларуси запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж, не удастся больше выскользнуть из страны через белорусскую границу.

- Межправительственные соглашения, которые касаются ограничения как на въезд, так и на выезд, уже подписаны. На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за "невыездниками". Информация о судебных решениях аккумулируется информационной системой МВД России и по защищенному каналу передается белорусской стороне, и наоборот. Тестовую выгрузку мы провели на прошлой неделе, - рассказал "РГ" на заседании комиссии Парламентского Собрания Союзного государства замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев. Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, прячущиеся от приставов. Их в стране, по данным МВД, около двух с половиной миллионов. Кроме того, через Беларусь не получится увезти и детей, ставших предметом спора между родителями - гражданами разных государств.

К слову, граждан третьих стран, которым запрещен въезд в Россию или Беларусь, уже сегодня не пропустят ни на одной, ни на другой границе. Взаимный обмен информацией ведется на постоянной основе, так что проскользнуть на территорию Союзного государства "нежелательным" гостям не удастся.