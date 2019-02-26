Новости

Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы 10:30
В Ростове пьяный водитель совершил ДТП на скорости 200 км в час 10:29
Тихоокеанский флот усилили ракетными комплексами "Бал" 10:27
Началось рассмотрение апелляции на продление ареста Кокорину и Мамаеву 10:22
В Приморье в объектив фотоловушки попал трусливый заяц 10:18
В московском метро произошел сбой на "фиолетовой" ветке 10:12
В Краснодаре КамАЗ с кирпичами врезался в троллейбус 10:09
В Югре задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя 10:08
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить 10:07
Opel официально вернулся в Россию 10:03
Организаторы "Евровидения" прокомментировали скандал с певицей Maruv 10:00
Диетологи рассказали о негативном влиянии фастфуда на психику 10:00
ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ 09:55
Россияне стали больше пользоваться кредитными картами 09:50
В Новосибирской области при пожаре погибли сестры 09:49
Алексей Немерюк стал первым замруководителя аппарата мэра Москвы 09:43
Как правильно выбрать вареную колбасу 09:43
Самолеты Су-24 и Су-34 дозаправились в небе над Уралом 09:39
В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий 09:39
Температура воздуха в Сибири побила вековые рекорды 09:31
На судне "Партизан" в Японском море произошел взрыв 09:30
ФНС: Популярность амнистии капитала на финише резко выросла 09:29
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома" 09:28
В Пятигорске после ДТП в реанимацию попали пять человек 09:27
Российские ученые выяснят причины исчезновения острова в Арктике 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
26.02.2019 09:55
Рубрика: Власть

ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ

Один из главарей группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. "РГ") планировал две террористические акции в столице. Оба раза ФСБ удавалось предотвратить атаки.

В Ираке раскрыли крупнейшую сеть финансирования террористов

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты расследования. По данным издания, Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) ранее дистанционно организовывал и контролировал атаки в Швеции и Таджикистане, и в столице планировалось провести нечто подобное. И хотя сотрудники спецслужб задержали тех, кто готовил теракты в Москве, сам Назаров пока остается на свободе.

По информации газеты, целью первой атаки были военные грузовики, следовавшие в штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, второй - пассажиры железной дороги. В первом случае представителем Назарова в Москве был строитель из Таджикистана Наим Махмадалиев, опиравшийся на поддержку экстремистов-единомышленников. Предполагаемых членов ячейки, планировавших атаку на ГРУ, раскрыли при приобретении опасного взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Террорист захватил пассажирский самолет авиакомпании из Бангладеша

Отмечается, что параллельно в столичном регионе была дистанционно сформирована еще одна террористическая бригада. По замыслу Назарова, 12 декабря 2017 года, в День Конституции, бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на МЦК и покупателей ТЦ "Эдельвейс" в Балашихе, однако накануне праздника спецслужбам удалось нейтрализовать ячейку.

Точное местоположение самого главаря группировки на настоящий момент неизвестно. Предполагается, что он живет в иракском Мосуле.

Власть Безопасность Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома"
Ким Чен Ын приехал в Ханой
Кабмин утвердил план реализации концепции миграционной политики РФ
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума