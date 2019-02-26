Мосгорсуд признал законным продление ареста Мамаеву и Кокорину

Дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в ближайшее время будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После чего дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам осталось ознакомиться с тремя дополнительными томами дела.

Об этом сегодня сообщил следователь на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба адвокатов на продление ареста футболистам. Ранее защита Мамаева и Кокорина сообщила, что они ознакомились с основными томами материалов дела. Дополнительные материалы, по словам следователя, - это протоколы допроса экспертов.

Также представитель следствия заявил в Мосгорсуде, что решение суда первой инстанции о продлении обвиняемым ареста до 8 апреля - законное и обоснованное. Адвокаты и сами обвиняемые, в свою очередь, просили суд смягчить им меру пресечения на домашний арест или залог.

В итоге Мосгорсуд оставил решение Тверского районного суда о продление ареста футболистов в силе.

Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, а также побоях группой лиц по предварительному сговору и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

Утром 8 октября 2018 года футболисты с друзьями успели поучаствовать сразу в двух драках. Сначала они побили водителя одной из ведущих "Первого канала" и у гостиницы "Пекин". Потом уже напали в "Кофемании" на Большой Никитской на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. На очных ставках с потерпевшими футболисты извинились, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.