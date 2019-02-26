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26.02.2019 10:30
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал видео вчерашнего ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes.

В ДТП на трассе Москва - Уфа погибли три человека

На кадры попал сам момент аварии в 23:00 у дома №50 на проспекте Андропова. На видео видно, как иномарка резко сворачивает в правый ряд под носом у автобуса. Водитель общественного транспорта пытается уйти от столкновения и влетает в фонарный столб. Как уже писала "РГ", пострадали трое пассажиров автобуса.

В ЦОДД отмечают, что водитель Mercedes и раньше часто нарушал ПДД. Только с августа 2018 года он нахватал 86 штрафов.

Происшествия ЧП ДТП
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