Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы

Столичный Центр организации дорожного движения опубликовал видео вчерашнего ДТП с участием пассажирского автобуса и Mercedes.
На кадры попал сам момент аварии в 23:00 у дома №50 на проспекте Андропова. На видео видно, как иномарка резко сворачивает в правый ряд под носом у автобуса. Водитель общественного транспорта пытается уйти от столкновения и влетает в фонарный столб. Как уже писала "РГ", пострадали трое пассажиров автобуса.
В ЦОДД отмечают, что водитель Mercedes и раньше часто нарушал ПДД. Только с августа 2018 года он нахватал 86 штрафов.
Вчера около 23:00 в районе д. 50 по пр-ту Андропова произошло ДТП с участием легкового авто и автобуса № 901.Водитель машины совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, из-за чего последний отбросило в мачту гор.освещения.Трем пострадавшим в автобусе оказана мед.помощь. pic.twitter.com/yF0PJkgSLs— ЦОДД (@gucodd) February 26, 2019