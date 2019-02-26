Директора костромского медцентра оштрафовали за неверный диагноз

В Костроме вынесен приговор 38-летнему хирургу. Мужчину признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщили у управлении СКР по региону.

Несколько лет назад врач руководил частным медимцинским центром. В мае 2016 года он принял пациентку с раком молочной железы. Не имея квалификации для обследования больных с онкологией, хирург представился врачом-маммологом, использовав фамилию своего коллеги. Он провел исследование, поставил неверный диагноз - мастопатия, - и назначил лечение препаратами, противопоказанными при заболевании женщины. За услуги он получил 1400 рублей.

Назначенный курс пациентке не помог, та обратилась в другую клинику - там поставили новый диагноз, верный, - а затем, не доверяя уже костромским врачам, поехала на обследование в Санкт-Петербург, - рассказала представитель СКР Ольга Вакурова.

Спустя некоторое время женщина увидела на сайте медцентра фотографию своего "доктора", узнала его настоящую фамилию, должность, и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснилось, что в том же мае директор медцентра заключил с костромской компанией договор на проведение медосмотра сотрудников, не имея на то необходимой лицензии. Осмотры проводились фиетивно, но за них врач получил 115,4 тысячи рублей.

За два эпизода мошенничества суд приговорил хирурга к штрафу в 200 тысяч рублей.