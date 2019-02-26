Федеральной службе безопасности удалось предотвратить два крупных теракта в Москве, один из них - у штаб-квартиры ГРУ.

Их дистанционно готовил один из лидеров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Тоджиддин Назаров, известный в среде боевиков как Абу-Усама Нораки. По данным газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на участников расследования, Назаров в 2017 году приказал взорвать сначала военнослужащих у здания Главного управления Генштаба на Хорошевском шоссе, а потом пассажиров Московского центрального кольца и посетителей торгового центра "Эдельвейс" в Мытищах. Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракты и задержать всех, кто их готовил. Единственный кто остался на свободе, - это сам Тоджиддин Назаров, который, по данным спецслужбы, скрывается в иракском Мосуле. Причем Назаров считается вдохновителем и организатором терактов в Швеции и Таджикистане. В апреле 2017 года в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Тогда погибли пять и были тяжело ранены 15 человек. Задержанный полицией водитель Рахмат Акилов заявил полицейским, что его "амир" доволен тем, как все прошло. Оказалось, что выходец из Таджикистана был на прямой интернет-связи с Назаровым - Нораки, которому он передавал картинку из кабины грузовика. А в июле прошлого года Назарову удалось завербовать через интернет семерых своих земляков из таджикского Нурека. Выполняя приказ "амира", они на джипе врезались в группу иностранных туристов, которые путешествовали на велосипедах. Раненых они потом добивали ножами. Как итог - четверо погибших и трое тяжелораненых граждан США, Швейцарии и Голландии. Все члены этой ячейки были уничтожены полицией при задержании.

Что касается Москвы, то, как выяснилось, здесь Тоджидину Назарову удалось дистанционно "вдохновить" для терактов две спящие ячейки. Причем первая ячейка была создана даже без его участия. Ее, по данным следствия, весной 2016 года создал строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Единомышленников, среди которых оказались этнические таджики, уроженцы Дагестана, армянин и русский, он подобрал, посещая мечети в столице и подмосковной Яхроме. На собраниях ячейки, которые проходили в съемной квартире Бабаева в Москве на Суздальской улице, ее члены в основном просматривали и обсуждали видеоролики ИГ с казнями и убийствами. Летом 2016 года к ячейке экстремистов присоединился еще один строитель из Таджикистана - Наим Махмадалиев, который уже контактировал через Telegram и мобильное приложение Zello с "амиром" Назаровым.

Целями для взрывов и терактов боевики выбрали здание ГРУ, станцию МЦК и торговый центр "Эдельвейс"

Последний знал, что строитель живет в бытовке на стройплощадке возле Хорошевского шоссе, а мимо его стройки проезжают машины с солдатами-срочниками, которые охраняют здание ГРУ. Узнав об этом, Назаров дал команду спящей ячейке - подорвать грузовик с военными. В награду он пообещал всем участникам оплатить проезд в Сирию и дать им рекомендации в ИГ. Сотрудники ФСБ вели наблюдение за этой группой с момента ее создания. Когда зашла речь о создании взрывного устройства, которое должно быть быстро применено из-за его неустойчивости, боевиков задержали с поличным.