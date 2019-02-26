Липчанин с ломом набросился на водителя "скорой"

Житель липецкого села Долгоруково стал фигурантом уголовного дела по статье "Угроза убийством", после того, как с ломом в руках набросился на водителя скорой помощи, ударил его и помял борт машины. В прокуратуре области отметили, что расследование взято на контроль.

Как пояснили в ведомстве, бригаду медиков вызвали родители трехлетнего ребенка ночью - больному малышу стало хуже. И его отец, разгневанный ожиданием - по его мнению медики не спешили на вызов - набросился на водителя.

- В ходе инцидента мужчина угрожал водителю убийством, нанеся металлическим ломом несколько ударов по кузову автомобиля, а также в область грудной клетки и плеча водителя, - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. - Степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, устанавливается. Подозреваемый полностью признал свою вину.