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26.02.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Липчанин с ломом набросился на водителя "скорой"

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Житель липецкого села Долгоруково стал фигурантом уголовного дела по статье "Угроза убийством", после того, как с ломом в руках набросился на водителя скорой помощи, ударил его и помял борт машины. В прокуратуре области отметили, что расследование взято на контроль.

Под Тверью "скорая" час ехала к попавшему в ДТП мальчику

Как пояснили в ведомстве, бригаду медиков вызвали родители трехлетнего ребенка ночью - больному малышу стало хуже. И его отец, разгневанный ожиданием - по его мнению медики не спешили на вызов - набросился на водителя.

- В ходе инцидента мужчина угрожал водителю убийством, нанеся металлическим ломом несколько ударов по кузову автомобиля, а также в область грудной клетки и плеча водителя, - рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. - Степень тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, устанавливается. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Нападения на медиков
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