Пьяный дебош в воронежской школе сняли на видео

Воронежская полиция возбудила уголовное дело о халатности сотрудников школы № 36. Поводом для расследования стали вопиющие нарушения, обнаруженные в образовательном учреждении в ходе прокурорской проверки.

Вечером 17 февраля в спортзал закрытой на карантин школы с ведома охранника пришли подростки и взрослые - всего более 25 человек, рассказали в прокуратуре Воронежской области. Они принесли с собой коробку со спиртным, угостили сторожа и устроили в спортзале вечеринку. Необычное застолье его участники транслировали в соцсетях, на чем и погорели.

Когда весть о вечеринке вышла за пределы спортзала, в школу пришла прокуратура. Записи с камер наблюдения оказались стерты, но специалисты смогли их восстановить. Посмотрев видео, правоохранители узнали о вечере 17 февраля много интересного. В разгар веселья, например, в фойе произошла драка, причем ее взрослый участник несколькими ударами отправил подростка в нокаут, от которого тот так и не отправился - уводили его из школы товарищи. По поводу избиения полиция начала отдельное расследование. Школьного сторожа угостили до такой степени, что он плохо стоял на ногах.

- Охранник уже уволился по собственному желанию, - сообщили в управлении образования Воронежа.

Директор школы Анна Подгорная поначалу отделалась выговором, но более тщательный просмотр видеозаписей показал, что помимо 17 февраля посторонние посещали закрытую на карантин СОШ № 36 как минимум еще раз. Теперь директору грозит увольнение.