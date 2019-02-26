Полицейские разыскивают похитителей девушки на востоке Москвы

Столичные полицейские проверяют информацию о похищении девушки на улице Первомайская на востоке Москвы, ведутся розыскные мероприятия, сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Позвонил на службу 02 очевидец, сообщил, что девушку грубо посадили в автотранспорт, и машина скрылась. Проверяем данную информацию, проводятся розыскные мероприятия", - рассказали "РГ" в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в возможном похищении принимали участие трое мужчин, которые вместе с девушкой скрылись на автомобиле ВАЗ-2109. В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве "РГ" эту информацию не подтвердили.