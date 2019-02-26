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26.02.2019 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пошел на нож

Полицейский защитил свой дом
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(7801)
Старший сержант московской полиции, возвращаясь домой, вдруг оказался участником драки (его фамилию пока официально не называют). Все произошло в проезде Шокальского в доме 55.

У этого полицейского в тот день был выходной. Более того, он был отмечен по службе и отпраздновал с сослуживцами награду. Кто носил погоны, согласится: это событие обязательно следует "обмыть". Впрочем, как утверждают свидетели, в том числе - соседи по дому, старший сержант не был пьян (степень его возможного опьянения сейчас устанавливает экспертиза). Но главное: он увидел происходящее безобразие в своем подъезде и решил его прекратить.

Что увидел старший сержант в своем родном подъезде? Трое молодых приезжих из Средней Азии пили водку и кололись наркотиками.

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Понятно, что этот "банкет" сопровождался шумом, приставаниями к жильцам, грязью и общим дискомфортом. Опять же, здесь живут дети, которые видят такие "наркотические пиршества". Кому из родителей это понравится? Наверное, тут не надо быть полицейским. Просто надо быть нормальным мужиком, чтобы прогнать эту "тусовку".

Так и поступил старший сержант. Причем - согласно Федеральному закону "О полиции" - сделал нарушителям порядка замечание. И потребовал от наркоманов убраться.

Напомним, сотрудник полиции всегда обязан пресекать нарушение закона, даже если этот сотрудник в данный момент, так сказать, находится не при исполнении.

Но обдолбанные всякой "дурью" гости столицы, восприняли намерения полицейского как оскорбление и несколько раз ударили его ножом.

Их уже поймали и посадили под замок. А старшего сержанта сейчас пытаются спасти врачи.

По сравнению со "свободным и демократическим" Западом, особенно с США, российская полиция не применяет для разгона толпы слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Хотя все это на вооружении имеется

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что участились нападения на сотрудников полиции и вообще на людей в военной форме. Таких историй - десятки в месяц по всей стране.

Эксперты считают, что это - болезненная реакция маргиналов на либерализацию действий российских правоохранителей.

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Действительно, по сравнению с "абсолютно свободным и демократическим" Западом, особенно с США, российская полиция почему-то не применяет слезоточивый газ для разгона толпы, резиновые пули и водометы.

Хотя все это на вооружении имеется.

А каждый случай применения сотрудником полиции табельного огнестрельного оружия буквально под лупой исследуется прокуратурой и Следственным комитетом. Мол, была ли хоть малейшая возможность избежать выстрела? А если была, то почему ты стрелял? И, бывает, полицейские прагматически рассуждают: зачем вообще куда-то ввязываться, если всегда тебя назначат виноватым?

А этот старший сержант - ввязался, за что ему благодарны жители дома. Может, в этом и есть смысл службы в полиции?

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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