СК опубликовал видео с выкатившимся за полосу бизнес-джетом

Следственный комитет России опубликовал видео , на котором запечатлен результат инцидента, произошедшего во вторник в аэропорту Шереметьево.

Речь идет о выкатывании за пределы взлетно-посадочной полосы бизнес-джета "Gulfstream", выполнявшего рейс Баку - Москва. В видеоролике показана уже процедура эвакуации самолета.

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило по этому факту уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье Уголовного кодекса "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК РФ).

По предварительно собранным следствием данным, примерно в 13 часов 26 февраля 2019 года воздушное судно "Gulfstream", выполнявшее частный рейс по маршруту Баку - Москва при посадке в Шереметьево выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту частного самолета находились 3 пассажира и 2 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал. Однако существенные повреждения в результате происшествия получил самолет.

"В ходе расследования будет тщательно проверено техническое состояние воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также дана оценка действиям экипажа и наземных служб", - пояснили в транспортном управлении СКР.

Параллельно свою проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В 12 часов 40 минут 26 февраля воздушное судно авиакомпании "Jet Air Group", выполнявшее посадку частного рейса, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом, по данным прокуратуры, на борту рейса находились 3 пассажира и 3 члена экипажа, а не 2, как указали в Следственном комитете. Но, в любом случае, и по данным прокуроров, пострадавших нет.

По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее "РГ" сообщала, что авиакомпания "Аэрофлот" во вторник скорректировала расписание более чем 50 рейсов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы, связанной с инцидентом в Шереметьево.