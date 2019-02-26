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26.02.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

Текст: Владимир Полетаев

В Московском окружном военном суде закончился процесс над экс-начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым и менеджером отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым. Оба они признаны виновными в госизмене.

"Назначить Михайлову наказание в виде лишения свободы на 22 года с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей, а также лишить его звания. Стоянову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом 150 тысяч рублей", - гласит приговор.

Фото: iStock
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Кроме того Стоянов лишен специального звания "майор милиции", так как является бывшим сотрудником МВД.

В связи с тем, что материалы дела проходили под грифом "секретно", процесс проходил в закрытом режиме.

Следствие считает, что полковник Михайлов и его подчиненные вели оперативную разработку основателя и гендиректора процессинговой компании Павла Врублевского. Именно эту компанию в 2010 году обвиняли в организации DDoS-атаки на платежную систему. Кроме того осужденные уличены в передаче некой секретной информации иностранным спецслужбам.

По данным следствия, Михайлов скачал на диск секретную информацию о способах и методах ведения оперативно-разыскной деятельности по делу Врублевского, которого в США считают киберпреступником, и передал его сотруднику "Лаборатории Касперского" Стоянову.

Тот, как считает следствие, передал диск агентам иностранных спецслужб, находясь в 2011 году на конференции по кибербезопасности в Канаде.

По данным следствия, Михайлов и Стоянов заработали на продаже секретных данных 10 миллионов долларов.

В то же время оба подсудимых не признали свою вину.

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