Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу двух фигурантов дела Майкла Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей - экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.

В ближайшие дни Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест еще четверых обвиняемых. Кордичев, Абгарян, а также основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнер этого фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль, а также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров были арестованы Басманным судом по делу о хищении более 2,5 млрд рублей из банка "Восточный".

Адвокат обвиняемого заявил, что сделка, одобрение которой вменяют Абгаряну, имеет экономическую сущность. В свою очередь юристы потерпевшей стороны - акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова заявили, что предпринимательская деятельность - это законное извлечение прибыли, но мошенничество не может считаться законным способом извлечения прибыли.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Как стало известно, на заседании Мосгорсуда миноритарный акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и первому замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову. Как следует из материалов дела, ФСБ в течение 5 дней, с 7 по 12 февраля, провела проверку по заявлению и передала материалы в СК для возбуждения дела по статье о мошенничестве.

13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил следователям Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "Первым коллекторским бюро" в 2015 году. По данным следствия, Калви и его сообщники организовали схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей. В то же время, как утверждает следствие, согласно экспертизе кипрской компании цена этих акций составляла всего 600 тысяч рублей, а по версии ЦБ, цена этих акций сейчас вообще приближается к нулю.

В свою очередь, Майкл Калви заявил, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций. Кроме того, по его словам, Юсупов сам выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения и все знал о параметрах сделки. По мнению Калви, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.