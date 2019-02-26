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26.02.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии ребенок умер в самолете после долгой транспортировки

Текст: Антон Валагин

Девятилетний мальчик скончался в больнице Улан-Удэ из-за чрезмерно длительной транспортировки. Самолет санавиации с тяжелобольным пациентом не долетел до столицы Бурятии - закончилось топливо. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.

- 22 февраля самолет Ан-2 авиакомпании "Орел-Сельхозавиа" перевозил из поселка Таксимо в Улан-Удэ двух пациентов: мужчину в тяжелом состоянии и мальчика в коме. По предварительным данным, у самолета не хватило топлива, и он приземлился на нерабочем аэродроме в Хоринске в полной темноте, - рассказал "Интерфаксу" главный врач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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100 километров от Хоринска до Улан-Удэ больные добирались на автотранспорте, общее время лоставки пациентов составило 11 часов. В ночь на 23 февраля ребенок скончался в больнице, мужчина в реанимации.

- Мы не можем утверждать, что причиной смерти мальчика была вынужденная посадка, но квалификация пилотов санавиации должна, по нашему мнению, позволять им долетать до пункта назначения, - отметил Тимкин.

Центр медицины катастров передал материалы об инциденте в транспортную прокуратуру и намерен расторгнуть договор с "Орел-Сельхозавиа", заключенный с января 2019 года.

- Фактически они начали полеты с 11 февраля. Рейс из Таксимо был пятым, - уточнил главврач.

В зарегистрированной в Орле АК "Орел-Сельхозавиа" подтвердили, что выиграли тендер на санитарное обслуживание Бурятии, ее самолеты работают и в других регионах РФ, но от более подробных комменатриев отказались. Согласно сайту, компания располагает четырьмя Ан-2 и выполняет различные авиационные работы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел ДФО Бурятия
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