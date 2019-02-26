В Костроме задержали контрабандиста с партией бриллиантов

Новости

Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы 10:30
В Ростове пьяный водитель совершил ДТП на скорости 200 км в час 10:29
Тихоокеанский флот усилили ракетными комплексами "Бал" 10:27
Началось рассмотрение апелляции на продление ареста Кокорину и Мамаеву 10:22
В Приморье в объектив фотоловушки попал трусливый заяц 10:18
В московском метро произошел сбой на "фиолетовой" ветке 10:12
В Краснодаре КамАЗ с кирпичами врезался в троллейбус 10:09
В Югре задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя 10:08
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить 10:07
Opel официально вернулся в Россию 10:03
Организаторы "Евровидения" прокомментировали скандал с певицей Maruv 10:00
Диетологи рассказали о негативном влиянии фастфуда на психику 10:00
ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ 09:55
Россияне стали больше пользоваться кредитными картами 09:50
В Новосибирской области при пожаре погибли сестры 09:49
Алексей Немерюк стал первым замруководителя аппарата мэра Москвы 09:43
Как правильно выбрать вареную колбасу 09:43
Самолеты Су-24 и Су-34 дозаправились в небе над Уралом 09:39
В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий 09:39
Температура воздуха в Сибири побила вековые рекорды 09:31
На судне "Партизан" в Японском море произошел взрыв 09:30
ФНС: Популярность амнистии капитала на финише резко выросла 09:29
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома" 09:28
В Пятигорске после ДТП в реанимацию попали пять человек 09:27
Российские ученые выяснят причины исчезновения острова в Арктике 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
26.02.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме задержали контрабандиста с партией бриллиантов

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Полиция в Костроме задержала двух мужчин, которые пытались незаконно продать тайно ввезенную из-за рубежа партию бриллиантов стоимостью 2,66 миллиона рублей.
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Сотрудники подразделения экономической безопасности поймали в Костроме предполагаемого контрабандиста и его подельника, которые пытались сбыть незаконно доставленные из-за границы бриллианты. Как сообщили в региональном УМВД, партию натуральных драгоценных камней местный житель тайно привез из путешествия по одной из азиатских стран. Вернувшись на родину, он отдал бриллианты на хранение своему знакомому, и они вместе стали подыскивать покупателя.

- О готовящейся сделке узнали полицейские, которые выступили в качестве "покупателей" во время контрольной закупки. После ее совершения подозреваемых задержали, - рассказали в УМВД.

Фото: iStock
В Самаре ФСБ задержала контрабандистов оружия

У продавцов обнаружили четыре коробки белого и черного цвета с бриллиантами, уже прошедшими огранку и готовыми для вставки в ювелирные изделия. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила подлинность камней и определила их примерную стоимость - около 2,666 миллиона рублей. Два бриллианта были весом по одному карату, еще два - по два карата.

В отношении "хранителя" камней возбудили дело по статье 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Наказание по ней может составить до семи лет заключения.

Поставщик бриллиантов заключен под стражу. Сейчас идут проверки, касающиеся его причастности к незаконному ввозу драгоценных камней на территорию России.

Как отметили в полиции, дело о контрабанде бриллиантов - достаточно редкое для Костромы.

Кстати

Костромская область, позиционирующая себя как "Ювелирная столица России", перерабатывает до 50 процентов отечественного золота и серебра. Преступления в ювелирной сфере обычно связаны с незаконным оборотом драгметаллов и изготовлением поддельных пробирных клейм. Дело о незаконном обороте бриллиантов возбуждено впервые за долгое время.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома"
Ким Чен Ын приехал в Ханой
Кабмин утвердил план реализации концепции миграционной политики РФ
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума