В Костроме задержали контрабандиста с партией бриллиантов

Полиция в Костроме задержала двух мужчин, которые пытались незаконно продать тайно ввезенную из-за рубежа партию бриллиантов стоимостью 2,66 миллиона рублей.

Сотрудники подразделения экономической безопасности поймали в Костроме предполагаемого контрабандиста и его подельника, которые пытались сбыть незаконно доставленные из-за границы бриллианты. Как сообщили в региональном УМВД, партию натуральных драгоценных камней местный житель тайно привез из путешествия по одной из азиатских стран. Вернувшись на родину, он отдал бриллианты на хранение своему знакомому, и они вместе стали подыскивать покупателя.

- О готовящейся сделке узнали полицейские, которые выступили в качестве "покупателей" во время контрольной закупки. После ее совершения подозреваемых задержали, - рассказали в УМВД.

У продавцов обнаружили четыре коробки белого и черного цвета с бриллиантами, уже прошедшими огранку и готовыми для вставки в ювелирные изделия. Изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила подлинность камней и определила их примерную стоимость - около 2,666 миллиона рублей. Два бриллианта были весом по одному карату, еще два - по два карата.

В отношении "хранителя" камней возбудили дело по статье 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Наказание по ней может составить до семи лет заключения.

Поставщик бриллиантов заключен под стражу. Сейчас идут проверки, касающиеся его причастности к незаконному ввозу драгоценных камней на территорию России.

Как отметили в полиции, дело о контрабанде бриллиантов - достаточно редкое для Костромы.

Кстати

Костромская область, позиционирующая себя как "Ювелирная столица России", перерабатывает до 50 процентов отечественного золота и серебра. Преступления в ювелирной сфере обычно связаны с незаконным оборотом драгметаллов и изготовлением поддельных пробирных клейм. Дело о незаконном обороте бриллиантов возбуждено впервые за долгое время.