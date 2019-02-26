В Курске сотрудница банка похитила у клиентов 17 миллионов

В Курске бывшую сотрудницу одного из банков признали виновной в хищении со счетов клиентов свыше 17 миллионов рублей. Ленинский районный суд вынес ей приговор за "Мошенничество в особо крупном размере".

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина переводила деньги вкладчиков на свой банковский счет более трех лет. После разоблачения завели уголовное дело.

Приговором суда ей назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима. Сумму ущерба с подсудимой взыскали.