В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП

В столичном аэропорту Шереметьево самолет из Азербайджана выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как именно это произошло, выясняется в ходе проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел с самолетом Jet Air Group. Эта компания выполняет чартерные рейсы для VIP-клиентов. В данном случае самолет выполнял рейс из Баку, на борту были трое пассажиров и столько же членов экипажа. При посадке машина выкатилась за пределы полосы на 50 метров.

В результате происшествия никто не пострадал, экипаж и пассажиры были эвакуированы.