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26.02.2019 06:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камчатские ученые научились предсказывать землетрясения

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН разработали инновационный метод предупреждения последствий землетрясений и извержений вулканов.

- Он основан на оперативной регистрации и анализе уже начавшегося сейсмического события. Кроме того, есть разработки для предупреждения последствий извержений вулканов, представляющих серьезную опасность для Камчатки, - рассказал директор Института Алексей Озеров.

Фото: Архив Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН
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В основе метода лежит использование временного промежутка между началом подземных толчков и подходом разрушительной сейсмической волны к населенным пунктам.

Чтобы внедрить разработку в жизнь, необходимо разместить сеть сейсмостанции в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.

- Начавшееся землетрясение фиксирует одна из таких "сейсмостанций тревоги", расположенная максимально близко к эпицентру. Если параметры свидетельствуют об опасной мощности происходящего сейсмического события, срабатывает сигнал тревоги, который передается всем службам и населению, - отметил Озеров.

Это позволит предупредить о надвигающейся опасности за 20-150 секунд до ее подхода: люди успеют выйти из зданий до их обрушения, а на предприятиях сработают устройства, блокирующие опасные производства в аварийном режиме.

А для того, чтобы не допустить жертв от извержения вулканов, необходимо создать специальный полигон с пятью базовыми вулканологическими автоматизированными комплексами. Полученные с помощью них данные будут обрабатываться в режиме реального времени и передавать экстренное предупреждение об опасности. Стоимость такого полигона - десять миллиардов рублей.

Справка "РГ"

По данным МЧС РФ, при отсутствии оперативного оповещения в случае девятибалльного землетрясения в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске погибнут 36 тысяч человек, пострадают 65 тысяч. При десятибалльном сейсмособытии жертвами могут стать сто тысяч человек, еще 150 тысяч получат травмы.

Территория Камчатки за последние 300 лет не менее пяти раз подвергалась землетрясениям силой в девять-десять баллов.

Общество Наука Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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