На судне "Партизан" в Японском море произошел взрыв

Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря. Разлива топлива нет, сообщает РИА Новости.

Заместитель генерального директора по управлению флотом компании российской компании "Гудзон", которой принадлежит "Партизан", Олег Аникин сообщил, что взрыв произошел днем ранее. Судно, груженое металлоломом, следовало в Южную Корею. Размер одной пробоины - 40 на 15 сантиметров, второй - 30 на 45, обе находятся в носовой части корабля. По словам Аникина, пробоины образовались выше ватерлинии, загибами вовнутрь, так что течи нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причину взрыва будут устанавливать в южнокорейском порту. Кроме того, проверку начал Госморнадзор.

К слову, приморская компания "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь" внесены США в список санкций по КНДР. Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. В свою очередь руководство "Гудзона" утверждает, что компания никогда не работала с Северной Кореей.