Судьбой тигра Амура в Хабаровске распорядились незаконно

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что в деятельности органов государственной власти Хабаровского края при передаче тигра Амура в безвозмездное пользование найдены нарушения. Не соблюдалось законодательство о животном мире.

Во-первых, тигра, являющегося госсобственностью, в 2012 году без согласования с министерством имущественных отношений Хабаровского края отдали в безвозмездное пользование Приморскому сафари-парку. Договор, на основании которого осуществили передачу, перестал действовать в ноябре 2016 года. Однако Амур до сих пор находится в сафари-парке.

Во-вторых, затевая осенью 2018 года передачу тигра Краснодарскому эколого­биологическому центру "Парк тигров", хабаровский зоосад "Приамурский им. В.П. Сысоева не имел на это права, поскольку на тот момент животное не находилось в оперативном управлении у зоосада. Такое право на тигра за зоосадом закрепилось только 13 февраля 2019 года распоряжением министра имущественных отношений края.

При этом министерство имущественных отношений и министерство культуры Хабаровского края данному факту оценку не дали, согласовав перемещение тигра на Кубань.

Сейчас природоохранный прокурор внес представление всем участникам этого процесса: директору зоосада, министрам культуры и имущественных отношений Хабаровского края. Они должны устранить нарушения. А прокуратура это проконтролирует.

Справка "РГ"



Тигр Амур прославился благодаря дружбе с козлом Тимуром, который предназначался ему на обед. Животные подружились и прожили некоторое время в одном вольере. За их историей следили во всем мире. Но потом друзья поссорились. Сейчас их содержат отдельно.