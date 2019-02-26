В ЕАО двое детей погибли при пожаре

В ночь на 26 февраля при пожаре в частном доме села Амурзет в Еврейской автономии погибли двое детей.

Мать оставила малышей 2014 и 2016 годов рождения со своей знакомой и исчезла на двое суток.

- Ее знакомая по неизвестным причинам покинула жилое помещение и в это время в доме начался пожар, - рассказала старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.

По ее словам, семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная, мать погибших детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас выясняются причины пожара. Прокуратора и СК области проводят проверку. Предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики.