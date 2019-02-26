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26.02.2019 03:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО двое детей погибли при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

В ночь на 26 февраля при пожаре в частном доме села Амурзет в Еврейской автономии погибли двое детей.

Мать оставила малышей 2014 и 2016 годов рождения со своей знакомой и исчезла на двое суток.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
В Новосибирске запертый в частном доме ребенок погиб при пожаре

- Ее знакомая по неизвестным причинам покинула жилое помещение и в это время в доме начался пожар, - рассказала старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская.

По ее словам, семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная, мать погибших детей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас выясняются причины пожара. Прокуратора и СК области проводят проверку. Предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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