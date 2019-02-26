В хабаровском доме ребенка умерла пятимесячная девочка

В специализированном доме ребенка, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, накануне вечером умерла пятимесячная девочка.

- Инцидент произошел примерно в 19:38 по местному времени. Ее обнаружила медсестра, о чем сообщила администрации дома ребенка, - прокомментировали в минздраве региона.

Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие медики ничем помочь не смогли: им осталось лишь зафиксировать биологическую смерть.

Специальная комиссия, созданная в министерстве здравоохранения края, проводит служебную проверку.

В региональном следственном управлении СК РФ по факту случившегося возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ходе расследования следствием будет дана оценка действиям персонала дома ребенка, а также выявлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагического происшествия", - говорится на сайте ведомства.