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26.02.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский студент осужден за убийство из-за компьютерной игры

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Выксунском районе Нижегородской области суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима учащегося техникума, который убил своего знакомого. Причиной стало то, что молодые люди не поделили очередность игры на компьютере.

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Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, вечером 6 мая прошлого года в комнате общежития, расположенного на улице Чкалова в городе Выксе произошла ссора между 23-летним хозяином комнаты и его 20-летним гостем. Второй набросился на приятеля с ножом, нанес ему множество ранений, от которых студент скончался. Злоумышленник попытался замести следы, прибрался в комнате и похитил комплектующие от компьютера на сумму свыше 14 тысяч рублей, после чего скрылся. На следующий день тело погибшего обнаружила родственница, зашедшая к нему в общежитие.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, а на допросе сообщил, что причиной вспышки ярости стал спор о том, чья очередь играть в компьютерную игру.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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