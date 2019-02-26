В Башкирии столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

В Туймазинском районе 26 февраля на регулируемом железнодорожном переезде в аварию попали поезд и "ВАЗ 2114". Об этом сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, который ехал в сторону Туймазов. На переезде около села Дуслык автомобилист не остановился на запрещающий сигнал светофора, решив проехать через пути перед приближающимся поездом. В результате он столкнулся с пассажирским поездом, который следовал по маршруту "Москва-Уфа".

Медицинская помощь понадобилась водителю легковушки и двум его пассажирам. Сейчас на месте ДТП работают полицейские и экстренные службы.