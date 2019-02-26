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26.02.2019 16:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске рабочего придавило лестничным маршем

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске на стройке придавило 32-летнего рабочего. Трагедия произошла сегодня около 10.00 по местному времени в строящемся здании на улице Советской, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

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Рабочие устанавливали лестничный марш между этажами. Во время выполнения работ, он упал и придавил их коллегу, который был внизу. От полученных травм мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас допрашиваются очевидцы трагедии.

Кстати

Еще один ижевчанин погиб при расчистке крыши от снега. По даннм следователей, трагедия произошла на Тепличном проезде. Мужчина поставил стремянку и стал скидывать снег с крыши. Через час его тело под упавшим снегом нашли родственники, вышедшие из дома.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили соседей и близких. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины сала асфиксия "в условиях ограниченного пространства". В возбуждении уголовного дела было отказано.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск ЧП на стройках
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