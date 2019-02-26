Новости

Суд признал законным арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна 13:35
Порошенко распорядился не допускать наблюдателей из РФ на украинские выборы 13:25
Сто шедевров Сальвадора Дали украсят экспозицию минского музея 13:21
Власти Крыма допустили продажу "Массандры" в частную собственность 13:14
В Кирове задержаны вьетнамские "медики", обманувшие 1,5 тысячи человек 13:09
Путин поздравил Эрдогана с 65-летием 13:01
Skoda полностью рассекретила бюджетный кроссовер для Европы 13:00
Супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова умерла от рака в Петербурге 12:56
Певица Шакира предстанет перед судом в Испании 12:55
Opel будет собирать автомобили в Калуге 12:54
В Ростове прошла массовая проверка общественного транспорта 12:51
Адвокат Мамаева - об отклоненной апелляции: Суд подтвердил статистику 12:48
Мужчина зарезал знакомого в московском суши-баре 12:47
Пьяный дебош в воронежской школе сняли на видео 12:47
Болеющую корью семью французов поместили в камеру в Коста-Рике 12:45
МАЗ создал четырехосного "железного дровосека" 12:43
Третьяковская галерея запускает квесты для детей 12:42
Татьяна Москалькова рассказала, как не выгореть на работе 12:41
Должники больше не смогут выезжать за границу через Беларусь 12:41
Беларусь планирует получить не менее 9 млн тонн зерна 12:24
Журнал Rolling Stone снимет сериал-антологию на основе своего архива 12:22
В полицию предложили вернуть обращение "господин" 12:18
Какие автомобили Opel продавал в России 12:18
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России 12:15
Кокорин: Следствие просило время до января, скоро март 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательств
Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательств
Весна начнется во второй половине марта
Весна начнется во второй половине марта
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
26.02.2019 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове задержаны вьетнамские "медики", обманувшие 1,5 тысячи человек

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове задержаны уроженцы Вьетнама, которые под видом медицинской помощи обманули около 1,5 тысячи человек, сообщили "РГ" во вторник в УФСБ по региону.

Почему на Дону клиники пластической хирургии стали сдавать лицензии

Муж с бывшей женой открыли в областном центре "Медицинский центр доктора Чана". Под видом медработника женщина проводила платные осмотры пациентов, ставя им заведомо ложные диагнозы о наличии заболеваний, после чего направляла их к "врачу", который проводил "лечебный" курс иглоукалывания ценой в несколько тысяч рублей.

Удивительные способности вьетнамской пары заинтересовали сотрудников регионального УФСБ. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что работники центра не имеют ни медицинского образования, ни лицензии на право осуществления врачебной деятельности. При обследовании помещения медцентра сотрудники ФСБ изъяли более 1500 медицинских карточек пациентов, в которых содержатся сведения о дате их приема, "заболевании" и сумме оплаченных "процедур". Также были обнаружены лекарственные средства, отпускающиеся строго по рецепту врача, в том числе просроченные. По месту проживания "доктора" изъято свыше 350 тысяч рублей.

По данному факту УМВД России по Кировской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Лжемедикам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Патрушев надеется на успех переговоров США и Северной Кореи в Ханое
ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома"
Индия нанесла авиаудар по пакистанской части Кашмира
Кабмин утвердил план реализации концепции миграционной политики РФ