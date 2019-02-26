В Кирове задержаны вьетнамские "медики", обманувшие 1,5 тысячи человек

В Кирове задержаны уроженцы Вьетнама, которые под видом медицинской помощи обманули около 1,5 тысячи человек, сообщили "РГ" во вторник в УФСБ по региону.

Муж с бывшей женой открыли в областном центре "Медицинский центр доктора Чана". Под видом медработника женщина проводила платные осмотры пациентов, ставя им заведомо ложные диагнозы о наличии заболеваний, после чего направляла их к "врачу", который проводил "лечебный" курс иглоукалывания ценой в несколько тысяч рублей.

Удивительные способности вьетнамской пары заинтересовали сотрудников регионального УФСБ. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что работники центра не имеют ни медицинского образования, ни лицензии на право осуществления врачебной деятельности. При обследовании помещения медцентра сотрудники ФСБ изъяли более 1500 медицинских карточек пациентов, в которых содержатся сведения о дате их приема, "заболевании" и сумме оплаченных "процедур". Также были обнаружены лекарственные средства, отпускающиеся строго по рецепту врача, в том числе просроченные. По месту проживания "доктора" изъято свыше 350 тысяч рублей.

По данному факту УМВД России по Кировской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Лжемедикам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.