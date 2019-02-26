В Самаре анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом

Суд признал виновным бывшего врача-анестезиолога частной клиники в Самаре в изнасиловании пациентки. Сообщило региональное СУ СК РФ.

Он осужден сразу по двум статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Ближайшие три года доктор проведет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, анестезиолог совершил преступление 2 августа 2017 года. В этот день он дежурил в частной клинике пластической хирургии в Самаре. Суд установил, что врач изнасиловал пациентку, находящеюся после операции под общим наркозом.