В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить

В больнице Зеленодольска Татарстана нетрезвый пациент с ножом в спине пренебрег постельным режимом и отправился покурить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Как рассказали в ведомстве, медикам с трудом удалось вернуть раненого в палату. В Сети также появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина с ножом в спине, прихрамывая, направляется к выходу из больницы. Персонал пытается уговорить его вернуться обратно в палату, на что мужчина отвечает, что хочет покурить.

- Сейчас пациент уже прооперирован, его состояние оценивается как стабильное. Его жизни ничего не угрожает, - пояснили в министерстве.