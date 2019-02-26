В Новосибирской области при пожаре погибли сестры

Две женщины погибли при пожаре в селе Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в Следственном управлении СК РФ

По данным следствия, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. После того, как он был потушен, в доме обнаружили тела двух сестер 69 и 72 лет.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны ночью, в 04:55 по местному времени, а в 05:22 огонь был потушен. На месте работали три единицы техники и шесть человек личного состава.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.