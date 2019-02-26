Новости

Опубликовано видео ДТП с автобусом и Mercedes на юге Москвы 10:30
В Ростове пьяный водитель совершил ДТП на скорости 200 км в час 10:29
Тихоокеанский флот усилили ракетными комплексами "Бал" 10:27
Началось рассмотрение апелляции на продление ареста Кокорину и Мамаеву 10:22
В Приморье в объектив фотоловушки попал трусливый заяц 10:18
В московском метро произошел сбой на "фиолетовой" ветке 10:12
В Краснодаре КамАЗ с кирпичами врезался в троллейбус 10:09
В Югре задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя 10:08
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить 10:07
Opel официально вернулся в Россию 10:03
Организаторы "Евровидения" прокомментировали скандал с певицей Maruv 10:00
Диетологи рассказали о негативном влиянии фастфуда на психику 10:00
ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ 09:55
Россияне стали больше пользоваться кредитными картами 09:50
В Новосибирской области при пожаре погибли сестры 09:49
Алексей Немерюк стал первым замруководителя аппарата мэра Москвы 09:43
Как правильно выбрать вареную колбасу 09:43
Самолеты Су-24 и Су-34 дозаправились в небе над Уралом 09:39
В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий 09:39
Температура воздуха в Сибири побила вековые рекорды 09:31
На судне "Партизан" в Японском море произошел взрыв 09:30
ФНС: Популярность амнистии капитала на финише резко выросла 09:29
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома" 09:28
В Пятигорске после ДТП в реанимацию попали пять человек 09:27
Российские ученые выяснят причины исчезновения острова в Арктике 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
26.02.2019 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске следователи начали проверку несчастного случая в строящемся отеле в Заельцовском районе города.

В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ, проверка организована по статье 216 УК РФ - о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным ведомства, вечером 25 февраля в строящейся гостинице на улице Победы неожиданно оборвался трос лифта, в кабине которого находился 33-летний рабочий. Конструкция сорвалась с пятого этажа и рухнула вниз, на уровень подземной парковки. Мужчина скончался на месте.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ
Стали известны причины ухода Медведева и Голубева из "Газпрома"
Ким Чен Ын приехал в Ханой
Кабмин утвердил план реализации концепции миграционной политики РФ
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума