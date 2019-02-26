В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий

В Новосибирске следователи начали проверку несчастного случая в строящемся отеле в Заельцовском районе города.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ, проверка организована по статье 216 УК РФ - о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным ведомства, вечером 25 февраля в строящейся гостинице на улице Победы неожиданно оборвался трос лифта, в кабине которого находился 33-летний рабочий. Конструкция сорвалась с пятого этажа и рухнула вниз, на уровень подземной парковки. Мужчина скончался на месте.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.