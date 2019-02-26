Под следствие попали сотрудники СК в Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов и полковник Арсен Езаов, на Ставрополье - подполковник Аслан Шехмурзов, в Дагестане - полковник Марат Огузов. Обыски также прошли у двух полковников из полиции КЧР - заместителя министра Ансара Боташева и начальника Центра противодействия экстремизму Тимура Бетуганова.
Напомним, что в рамках дела сенатора под стражу взяты несколько фигурантов: отец и сын Арашуковы, а также их родственники и друзья, которые занимали руководящие посты в газовых компаниях в разных регионах Северного Кавказа.
В СК рассказали, что следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета. Проверяется информация "о возможных коррупционных связях сотрудников органов с участниками преступной организации".
"Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым", - отмечается в сообщении СКР.
Кроме того сенатор, считают в СК, причастен к убийствам зампредседателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР.