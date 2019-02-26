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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дошли до погон

По делу Арашуковых проведены обыски в домах и кабинетах местных правоохранителей
Текст: Николай Грищенко, Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(7801)
Шесть высокопоставленных офицеров МВД и Следственного комитета России оказались под следствием в рамках расследования уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении 30 миллиардов рублей. Больше 70 обысков прошли 26 февраля по громкому уголовному делу Арашуковых. Следственный комитет сообщил, что провел новые масштабные следственные действия в 22 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В том числе свыше 70 обысков в домах подозреваемых и на предприятиях - потребителях газа. Выемки документов производятся на предприятиях и в кабинетах предполагаемых сообщников сенатора.

Под следствие попали сотрудники СК в Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов и полковник Арсен Езаов, на Ставрополье - подполковник Аслан Шехмурзов, в Дагестане - полковник Марат Огузов. Обыски также прошли у двух полковников из полиции КЧР - заместителя министра Ансара Боташева и начальника Центра противодействия экстремизму Тимура Бетуганова.

Зятя Рауля Арашукова объявили в розыск

Напомним, что в рамках дела сенатора под стражу взяты несколько фигурантов: отец и сын Арашуковы, а также их родственники и друзья, которые занимали руководящие посты в газовых компаниях в разных регионах Северного Кавказа.

В СК рассказали, что следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета. Проверяется информация "о возможных коррупционных связях сотрудников органов с участниками преступной организации".

"Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым", - отмечается в сообщении СКР.

Больше 70 обысков прошло по делу Арашуковых. Следственный комитет сообщил, что провел новые следственные действия в 22 городах

Кроме того сенатор, считают в СК, причастен к убийствам зампредседателя молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Дагестан Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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